Смольный не может сделать сайт памяти медикам, погибшим от коронавируса

Сайт в память о петербургских медиках, погибших в период пандемии коронавируса, так и не заработал. В Смольном заявили, что собирать данные об умерших врачах невозможно из-за закона о персональных данных. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев в ответе на обращение депутата Законодательного собрания Александра Шишлова ("Яблоко"), сообщили ЗАКС.Ру в партии. Создать такой сайт планировали три года назад.

Идея создать сайт с информацией о врачах и медицинских работниках, которые погибли от коронавируса при исполнении своих обязанностей, появилась еще осенью 2020 года. Страница в интернете предлагалась как альтернатива стихийной "стене памяти", возникшей напротив здания комитета по здравоохранению Петербурга на Малой Садовой улице. Мемориал разобрали в ноябре. Памятник врачам в виде ангела решили установить на набережной реки Карповки. Инициаторами установки выступили директор фонда "Астарта" Ирина Маслова, журналистка Галина Артеменко и депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко"). Рядом со скульптурой находится табличка с ссылкой на сайт, где планировалось опубликовать имена медиков. Сейчас сайт не открывается.

Эргашев в письме Шишлову заявил, что использовать данные врачей для создания сайта "не представляется возможным". Чиновник указал, что фотографии и биографическая информация относятся к персональным данным. Разрешение на их использование должны дать наследники погибших. Эргашев добавил, что подобная информация может нарушить врачебную тайну.

"Таким образом, использование материалов активистов для создания сайта памяти без согласия законных наследников не представляется возможным", - говорится в письме.

Весной 2023 глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что за период пандемии в Петербурге от коронавируса погиб 81 медицинский работник.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру