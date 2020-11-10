"Стену памяти" погибшим от коронавируса медикам в Петербурге снимут 13 ноября

Мемориал памяти погибшим от коронавируса медикам на Малой Садовой улице снимут со строительного ограждения 13 ноября, передает "Фонтанка.ру" со ссылкой на директора фонда "Астарта" Ирину Маслову.

По словам Масловой, все таблички передадут на хранение в Музей политической истории Петербурга. В тот же день будет заложен первый камень на месте будущего памятника умершим от инфекции медикам напротив Первого меда на набережной Карповки.

"Это будет ангел работы скульптора Романа Шустрова, который умер от ковида в мае. Рядом будет QR-код, по которому каждый, кто окажется рядом с памятником, сможет увидеть в Интернете всю галерею погибших медиков", - рассказала Маслова о проекте.

"Стена памяти" появилась на Малой Садовой в конце апреля, когда Маслова повесила первые таблички с портретами погибших медиков напротив здания комитета по здравоохранению. С тех пор мемориал разросся, сейчас на нем более сотни табличек.