Невский райсуд обязал три школы обзавестись военными уставами и макетами автоматов Калашникова

Невский районный суд рассмотрел административные иски прокуратуры к трем средним школам с требованиями обеспечить кабинеты ОБЖ текстами нормативных актов и макетами автоматов Калашникова. Вынесенное решение оказалось в пользу истца, уточнили 15 сентября в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ответчиками по иску выступали школы №№ 331, 323 и 339 Невского района. Прокурор требовал от них закупить по 15 экземпляров Конституции, закона "О воинской обязанности и военной службе" и указа президента "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных сил Российской Федерации".

Также прокурор добивался от школ закупки пособий по основам стрельбы и макетов автомата Калашникова и модернизированного автомата Калашникова.

"Представители ответчиков исковые требования признали. Пояснили, что готовы оборудовать кабинеты ОБЖ необходимым", — рассказали в пресс-службе судов.

Суд удовлетворил все три иска.

В июне Минпросвещения выступило с идеей заменить уроки ОБЖ курсом "Основы безопасности и защиты Родины". Как сообщалось, новая дисциплина может появиться в расписаниях с 1 сентября 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру