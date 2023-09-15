Бельский и Шишкина слетали на Сахалин

Четыре петербургских депутата совершили путешествие на Дальний Восток, где встретились с председателем Сахалинской областной думы Еленой Касьяновой. Мариинский дворец представляли спикер ЗакСа Александр Бельский и его коллеги Марина Шишкина, Валерий Гарнец и Константин Чебыкин.

Бельский заявил о серьезном интересе петербуржцев к дальневосточному региону. Его впечатлил новый аэропорт столицы Сахалинской области, который стал для парламентариев олицетворением стремительного развития региона.

"Городские территории Южно-Сахалинска благоустроены, видно, что люди заботятся о том месте, где живут. Опыт коллег нам интересен", - приводит слова единоросса пресс-служба ЗакСа.

Оба законодательных органа обсудили аспекты запланированного Соглашения о сотрудничестве. Председатель областной думы приняла предложение совершить ответный визит в Петербург в ноябре.

фото: assembly.spb.ru