Картаполов - о мобилизованных: Ротация никакая не предусмотрена

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что россияне, призванные по частичной мобилизации прошлой осенью, не смогут вернуться домой до окончания военной спецоперации.

"Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят", - обрисовал он установленный порядок порталу Lenta.ru.

Депутат уточнил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу. Что касается набора контрактников, то парламентарий охарактеризовал его как непрерывный процесс.

"Кто-то получает ранения и выбывает из строя на некоторое время, а подразделение должно оставаться боеспособным", - добавил единоросс.

За последний месяц Картаполов как минимум дважды заявил журналистам об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации.

фото: duma.gov.ru