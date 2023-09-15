Госдума собирается лишить мандата депутата от Хакасии Сокола

В Госдуму поступил проект постановления о лишении полномочий депутата-единоросса Сергея Сокола, избранного от республики Хакасия. Документ должны будут рассмотреть на следующей неделе, на первом пленарном заседании осенней сессии.

Сокол баллотировался на должность главы Хакасии. В его избирательной кампании главный акцент делался на его участии в военной спецоперации. Из-за проблем со здоровьем Сокол снял свою кандидатуру за неделю до голосования. В итоге жители Хакасии переизбрали коммуниста Валентина Коновалова.

Вместе с Соколом нижняя палата рассмотрит проект постановления о лишении мандата единоросса Игоря Кастюкевича. Кастюкевич - первый зампред комитета по молодежной политике. На сайте Госдумы написано, что он представляет Воронежскую и Херсонскую области.

фото: duma.gov.ru