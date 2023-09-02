Единоросс Сокол снялся с губернаторских выборов в Хакасии

Попавший в реанимацию с перитонитом кандидат на должность главы Хакасии Сергей Сокол объявил о снятии своей кандидатуры. Он представляет "Единую Россию". Во время предвыборной гонки 52-летний предприниматель и депутат Госдумы позиционировал себя как активный сторонник и даже участник военной спецоперации.

"Я принял сложное, но честное решение", - написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее коммунисты, включая их думских представителей, разослали обращение в различные силовые структуры. В нем утверждалось, что в Хакасии готовятся массовые подтасовки на выборах. Бенефициаром возможных фальсификаций назывался кандидат от единороссов.

Основные два конкурента на пост руководителя региона - Сокол и действующий глава Валентин Коновалов.

фото: duma.gov.ru