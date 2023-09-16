"Севкабель Порт" выиграл суд у Смольного

Арбитражный суд Петербурга не удовлетворил иск КГИОП к ООО "Управляющая компания "Севкабель Порт", владеющим общественным пространством на Васильевском острове. На это обратил внимание РБК Петербург.

Чиновники требовали от ответчика отремонтировать особняк Мессонье (Кожевенная линия, 38) до конца 2029 года, указывая, что по охранному обязательству работы должны были быть проведены к ноябрю прошлого года.

Ранее представитель "Севкабеля" обращал внимание прессы на то, что арендует особняк только с декабря прошлого года и что охранное обязательство не может распространяться на его юрлицо. ООО намеревалось разрешить конфликт во внесудебном порядке.

Фото: ЗАКС.Ру