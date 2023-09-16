Экс-глава австрийского МИД Кнайсль после переезда нашла Петербург "элегантным"

Переехавшая жить в Петербург бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поделилась с подписчиками своего Telegram-канала впечатлениями от города. Она опубликовала две видеозаписи, сделанных во время прогулки с собаками по Каменному острову.

За кадром бывшая чиновница хвалит Петербург, восхищаясь тем, насколько здесь "зелено, солнечно и элегантно".

Напомним, что у Кнайсль ранее сложились доброжелательные отношения с российским президентом, который приезжал на ее свадьбу и даже танцевал с экс-главой австрийского МИД. Оформить пребывание Кнайсль в российском мегаполисе помог СПбГУ.

фото: Bayerischer Rundfunk / YouTube (скриншот)