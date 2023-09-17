Хинштейн: YouTube не заблокируют без "адекватной и полноценной" замены

Сервис YouTube в России не заблокируют до тех пор, пока в стране не появится его полноценный аналог, заявил 17 сентября глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Своим мнением он поделился в ходе обучающего семинара перед первым заседанием молодежного парламента в Подмосковье.

"Сначала надо решить вопрос адекватной замены, иначе заложниками станут пользователи", — приводит "Интерфакс" ответ Хинштейна на вопрос о возможности блокировки YouTube на территории России.

Депутат выразил надежду на то, что в стране появится аналог популярного зарубежного видеохостинга. "На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет, ключевое слово тут — пока", — отметил он. Хинштейн также добавил, что вопрос о причинах отсутствия такого аналога будет поднят для обсуждения.

Ранее Хинштейн объявил угрозой для пользователей сервисы VPN. По его словам, развивающие их компании не отчитываются о том, как и где хранят персональные данные пользователей, а также для чего их используют.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна