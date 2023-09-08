Хинштейн объявил сервисы VPN угрозой для пользователей

Сервисы VPN представляют угрозу для собственных пользователей, считает глава комитета Госдумы по информполитике, информационных технологиям и связи Александр Хинштейн. По его мнению, информацию об этом следует неустанно доносить до россиян.

"Публичные VPN представляют угрозу для пользователей, так как собирают их персональные данные и историю активности. Развивающие их компании не отчитываются о том, как и где они хранят эту информацию, а также как эти данные используются", — написал Хинштейн 8 сентября в своем Telegram-канале.

Депутат сослался на случаи утечек персональных данных пользователей VPN. "Не устану повторять: до людей надо доносить предупреждения об опасности использования таких сервисов", — резюмировал он.

Днем ранее стало известно, что Городской суд Петербурга назначил местному жителю пять тысяч рублей компенсации за утечку персональных данных. В тот же день появилась информация о 885 тысячах сайтов с запрещенной информацией, удаленных или запрещенных Роскомнадзором в первые шесть месяцев 2023 года.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна