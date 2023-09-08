ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:42

Хинштейн объявил сервисы VPN угрозой для пользователей

фото ЗакС политика Хинштейн объявил сервисы VPN угрозой для пользователей

Сервисы VPN представляют угрозу для собственных пользователей, считает глава комитета Госдумы по информполитике, информационных технологиям и связи Александр Хинштейн. По его мнению, информацию об этом следует неустанно доносить до россиян.

"Публичные VPN представляют угрозу для пользователей, так как собирают их персональные данные и историю активности. Развивающие их компании не отчитываются о том, как и где они хранят эту информацию, а также как эти данные используются", — написал Хинштейн 8 сентября в своем Telegram-канале.

Депутат сослался на случаи утечек персональных данных пользователей VPN. "Не устану повторять: до людей надо доносить предупреждения об опасности использования таких сервисов", — резюмировал он.

Днем ранее стало известно, что Городской суд Петербурга назначил местному жителю пять тысяч рублей компенсации за утечку персональных данных. В тот же день появилась информация о 885 тысячах сайтов с запрещенной информацией, удаленных или запрещенных Роскомнадзором в первые шесть месяцев 2023 года.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама