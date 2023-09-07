Горсуд взыскал компенсацию с "Яндекс.Еды" из-за утечки данных

Городской суд Петербурга отменил решение нижестоящей инстанции и частично удовлетворил требования истца Михаила Шацкого к сервису "Яндекс.Еда" по делу об утечке персональных данных. Как сообщила 7 сентября объединенная пресс-служба городских судов, с ответчика взыскали компенсацию морального вреда.

В начале марта 2022 года Шацкий узнал об утечке данных клиентов "Яндекс.Еды". Проведя поиск в интернете, он обнаружил на одном из сайтов сведения о себе. После этого он обратился в Куйбышевский суд Петербурга с иском к сервису, требуя взыскать с него компенсацию морального ущерба в размере 50 тысяч рублей.

В марте 2023 года суд отказал Шацкому в удовлетворении его требований, посчитав недоказанным, что к утечке его данных причастна именно "Яндекс.Еда". В ответ истец подал апелляцию в Городской суд. Последний отменил теперь решение нижестоящей инстанции и вынес новое.

"Городской суд иск частично удовлетворил и взыскал с ответчика в пользу истца 5 000 рублей компенсации морального вреда", — сообщили в судебной пресс-службе.

В марте петербургские суды отклонили и другие иски против "Яндекс.Еды". Так, Василеостровский районный суд отклонил иск юриста Ирины Баханович и Артема Горюнова, которые доказывали, что из-за утечки информация о них стала доступна силовикам. Позже Невский райсуд отказал в удовлетворении требований Алексею Кулакову и Марии Шпыновой.

Фото: ЗАКС.Ру