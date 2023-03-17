Суд отказал двоим петербуржцам в иске к "Яндекс.Еде"

Невский районный суд Петербурга рассмотрел исковое заявление Алексея Кулакова и Марии Шпыновой, поданное к "Яндекс.Еде" из-за утечки персональных данных, сообщила 17 марта объединенная пресс-служба городских судов. О подаче иска стало известно в середине июня прошлого года.

Истцы добивались выплаты компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей каждому. Они уточнили суду, что пользуются сервисом "Яндекс.Еда", допустившем утечку персональных данных.

Суд истцам в удовлетворении их требований отказал.

Ранее Василеостровский райсуд отклонил аналогичный иск Ирины Баханович и Артема Горюнова. В свою очередь, Городской суд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу Александра Шацкого на решение Куйбышевского суда, который отказал ему в удовлетворении требований, предъявленных к "Яндекс.Еде".