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Новости 11:54

Суд в Петербурге отказал в иске к "Яндекс.Еде" из-за утечки личных данных

фото ЗакС политика Суд в Петербурге отказал в иске к "Яндекс.Еде" из-за утечки личных данных

Василеостровский районный суд Петербурга отклонил иск Ирины Баханович и Артема Горюнова, которые пытались добиться от сервиса "Яндекс.Еда" компенсаций за утечку персональных данных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Свои претензии Горюнов оценил в полмиллиона рублей. Сумма, которую затребовала Баханович, не раскрывается.

Истцы обосновывали свои требования, в частности, тем, что после утечки в открытом доступе появилась карта города с пользователями "Яндекс.Еды" и что тем самым их реальные адреса стали известны силовикам.

Утечка данных пользователей сервиса случилась год назад, из-за чего компанию дважды оштрафовали на 60 тысяч рублей. В августе стало известно об уголовном деле, связанном с утечками "Яндекс.Еды". После нескольких аналогичных инцидентов с участием других компаний Роскомнадзор инициировал ужесточение законодательства об утечках персональных данных.


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