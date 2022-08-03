"Яндекс.Еду" повторно оштрафовали за утечку персональных данных

Суд в Москве оштрафовал сервис доставки "Яндекс.Еда" на 60 тысяч рублей из-за утечки персональных данных курьеров, работающих в компании. Протокол составили по ч.1 ст.13.11 КоАП. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отметим, что аналогичный штраф компании выписали в конце апреля. Взыскание назначили из-за попавшей в общий доступ таблицы с персональными данными клиентов сервиса. У иска было 33 заявителя, каждый из которых добивался персональной компенсации в размере 100 тысяч рублей.

В мае Роскомнадзор инициировал разработку поправок в законодательство, которые ужесточили бы наказание за утечки личных данных соотечественников.