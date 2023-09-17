Полиция задержала петербуржца с зажигательной смесью поблизости от военкомата Калининского района

Сотрудники полиции задержали утром 17 сентября петербуржца в состоянии наркотического опьянения поблизости от военкомата Калининского района, сообщила "Фонтанка". С собой гражданин нес подушку, тряпки и бутылку для розжига.

Состояние измененного сознания не позволило задержанному обстоятельно рассказать о своих намерениях. Из его слов правоохранители поняли лишь, что он поссорился с женой и задумался о "записи в армию".

Ранее суд в Петербурге назначил запрет определенных действий 59-летней горожанке, задержанной за поджог здания военкомата на Диагональной улице.

Фото: ЗАКС.Ру