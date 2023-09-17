Более 600 тысяч петербуржцев привились от гриппа в сентябре

За первую половину сентября в Петербурге более 600 тысяч человек сделали прививки от гриппа, рассказали в администрации губернатора. Горожане могут вакцинироваться как в поликлиниках, так и в передвижных пунктах в местах массового скопления людей.

"В рамках национального календаря профилактических прививок в Петербурге за первую половину сентября от гриппа вакцинировались около 630 тысяч человек, что составляет порядка 12 % населения города", — гласит сообщение Смольного.

На этой неделе в городе работали 265 прививочных бригад на 310 объектах, в том числе 41 мобильная бригада в 13 районах города. Передвижные пункты стояли у 26 станций метро и в других людных местах.

Ранее в городском управлении Роспотребнадзора сообщили о том, что по состоянию на 11 сентября в Петербурге привились от гриппа 208 тысяч человек.

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