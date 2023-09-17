Большинство заявок на перевод промзон под жилую застройку были отклонены, заявил Соловейчик

Абсолютное большинство заявок о переводе земельных участков в промзонах под жилую застройку были отклонены в Петербурге, заявил глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Кирилл Соловейчик на круглом столе в "РБК Петербург". Речь идет о заявках, полученных комиссией по подготовке изменений в Генеральный план.

"По итогам заседаний комиссии по рассмотрению поправок в Генеральный план 99 % процентов поправок по переводу территорий из промышленности в жилье не было поддержано. Я очень надеюсь, что к концу года на рынке появится очень много объектов, потому что собственники там точно сами не будут строить промышленные объекты, а мы не дали им перевести эти участки [под жилье]", — высказался Соловейчик.

Глава комитета предположил, что благодаря такому решению на рынке появится земля под обустройство промышленных предприятий. "Всех, кто подавал эти заявки [на перевод участков под жилую застройку] мы знаем, готовы индивидуально сводить, чтобы устроить в Петербурге промышленный ренессанс. Привести на эти территории новые производства — одна из моих задач", — добавил он.

Соловейчик не стал говорить о том, сколько собственников получили отказы от комиссии. Как сообщили изданию в консалтинговом агентстве Nikoliers, за последние три года застройщики выкупили около 761 гектара в пределах КАД, из которых 234 гектара изначально предназначались под редевелопмент.

Ранее стало известно, что Петербург оказался антилидером среди крупных российских городов по доле продаваемого дешевого вторичного жилья.

Фото: ЗАКС.Ру