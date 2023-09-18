Главный синоптик Петербурга допустил новые температурные рекорды в сентябре

Начиная со вторника в Петербурге следует ожидать потепления, сообщил 18 сентября главный синоптик города Александр Колесов. По его прогнозу, похолодает в Северной столице лишь к концу месяца, а до того возможны новые температурные рекорды.

"Наверное, я поторопился, говоря о том, что с рекордами заканчиваем. Не хочет атмосфера приносить нам осенний воздух и похолодает, скорее всего, только в конце месяца. А сейчас перспективы такие, что в начале третьей декады будет настолько тепло, что дневная температура опять может приблизиться к экстремумам", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

При этом синоптик уточнил, что более точно сказать о погоде получится лишь в середине наступившей недели.

Ранее стало известно, что прошедшее 13 сентября стало самым теплым для этой даты за всю историю инструментальных наблюдений. Это же относится и к ночи 14 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру