Российские школы получили более 750 тысяч новых учебников истории

В российские школы поступило свыше 755 тысяч новых учебников истории для 11 класса, рассказали в пресс-службе Минпросвещения. Книги были отправлены во все регионы страны.

"С начала учебного года одиннадцатиклассники изучают курс всеобщей истории, а затем приступят к изучению истории России в период с 1945 года до наших дней", — уточнили в ведомстве.

Как заявил глава министерства Сергей Кравцов, речь идет о пером едином учебнике, разработанном для всей страны. До конца 2025 года планируется подготовить единые учебники и по другим предметам.

К следующему учебному году в регионы поступят новые учебники истории для 10 классов. Ожидается, что в школы направят более 720 тысяч экземпляров книг.

В следующем году выпускники будут сдавать Единый госэкзамен по истории на основании материалов из новых учебников.

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