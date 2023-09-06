В следующем году выпускники будут сдавать ЕГЭ по материалам нового учебника истории

Тестовые задания Единого госэкзамена по истории будут строиться на основании нового учебника по предмету, сообщили в Рособрнадзоре "Интерфаксу" 6 сентября.

"В заданиях ЕГЭ по истории будут использоваться терминология, названия событий, персоналии, представленные в учебнике истории под редакцией В. Р. Мединского", — цитирует агентство сообщение пресс-службы Рособрнадзора.

В ведомстве уточнили, что планируемые изменения в контрольно-измерительные материалы "представлены в опубликованных на сайте ФИПИ [Федеральный институт педагогических измерений] справках".

Ранее на сайте ФИПИ появились проекты демонстрационного экзамена по истории, запланированного на следующий год. В частности, выпускников будут спрашивать о спецоперации в Донбассе.

Новый учебник истории для 10 и 11 классов был представлен месяц назад. Позже глава Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал, что к сентябрю го получат все школы России.

Фото: pixabay