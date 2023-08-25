Кравцов: Новые учебники истории поставят во все школы к сентябрю

Новые учебники истории для 11 класса поступят во все российские школы к сентябрю, пообещал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Заявление прозвучало в его видеообращении, адресованном съезду работников образования Новосибирской области.

"Нами уже создан первый единый государственный учебник по новейшей истории для 10-11 классов. <...> Важно, что учебник для 11 класса будет поставлен до 1 сентября во все школы нашей страны", — приводит РИА "Новости" слова Кравцова.

В своем выступлении министр также заявил об "информационной войне" в рамках которой западные страны будто бы стремятся исказить историческую правду. Говоря непосредственно об учебнике, Кравцов отметил, что тот содержит два синхронизированных курса, посвященных событиям российской и всеобщей истории.

Новый учебник истории, в подготовке которого участвовал помощник президента Владимир Мединский, был представлен журналистам в начале августа. Спустя полмесяца после этого текст похвалил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, который поделился мнением об "объективном" изложении роли советского лидера Иосифа Сталина в истории.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ