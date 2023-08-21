В РВИО заявили об "объективном" отношении к Сталину в новом учебнике истории

Новый учебник истории для школ отличается объективным подходом к рассказу о личности советского лидера Иосифа Сталина, полагает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. По мысли историка, подобная позиция отличает пособие от изданных в 1990-е годы, где роль вождя оценивалась негативно.

Согласно оценкам Мягкова, в некоторых учебниках о Сталине говорилось, что "это был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами, в общем "преступный сталинский режим"", передает ТАСС. Между тем, в новом учебнике деятельность советского лидера "изложена именно должным образом, то есть объективно", полагает представитель РВИО.

Рассуждая на изменения в оценке личности вождя, Мягков указал, что в новом учебнике о нем говорится как о Верховном главнокомандующем в годы Великой Отечественной войны, вникавшем в подробности проведения операций на фронте. Также в заслугу Сталину спикер поставил выдвижение ряда полководцев и защиту интересов страны.

Ранее стало известно об установке восьмиметрового памятника Сталину в Великих Луках на территории Псковской области. В местной епархии заявили о проведении проверки в отношении священника, освятившего монумент.

Новые учебники истории для 10-11 классов будут доступны для изучения в школах уже в наступающем учебном году, заявлял ранее министр просвещения Сергей Кравцов. Работу по созданию пособия возглавлял председатель РВИО Владимир Мединский.

Фото: History Club / YouTube (скриншот)