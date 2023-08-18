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Новости 12:50

Великолукская епархия начала проверку из-за освящения памятника Сталину

фото ЗакС политика Великолукская епархия начала проверку из-за освящения памятника Сталину

Великолукская епархия организовала проверку из-за участия священников в церемонии открытия памятника советскому вождю Иосифу Сталину, которое состоялось в городе 15 августа. Присутствие клириков не было согласовано и никакого благословления на это они не получили, говорится в сообщении, опубликованном на сайте епархии.

"Следует отметить, что их [священников. — ЗАКС.Ру] действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской Православной Церкви и отражают их личные взгляды и убеждения", — гласит заявление.

Также из текста следует, что в отношении священников организовали проверку.

Восьмиметровый памятник Сталину появился на территории великолукского завода "Микрон". Изначально авторы намеревались установить его в Волгограде, однако встретились с непониманием местных властей. В итоге место для изваяния подыскали в Великих Луках.

После открытия памятника петербургский депутат Борис Вишневский ("Яблоко") написал заявление в прокуратуру Псковской области.

Фото: luki-eparhia.ru


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