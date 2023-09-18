ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:28

Под Петербургом планируют построить жилье для почти 400 тысяч человек

фото ЗакС политика Под Петербургом планируют построить жилье для почти 400 тысяч человек

Власти Ленинградской области рассчитывают построить вблизи от Петербурга до 13 миллионов квадратных метров жилья к 2040 году, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на вице-губернатора региона Евгения Барановского. По словам чиновника, недвижимость в Гатчинском и Ломоносовском районах будет рассчитана на проживание почти 400 тысяч человек.

Заявление Барановского прозвучало на XIV конференции "Российский строительный комплекс: вызовы и возможности". Чиновник сообщил, что правительство Ленобласти обработало все заявки по южной зоне агломерации Петербурга согласно Генплану. Согласно одобренному проекту архитектурного бюро Urbanica, под застройку может попасть более 350 квадратных километров на территории 12 поселений.

В правительстве Ленобласти рассчитывают выручить от строительства за 15 лет около 4,5 триллиона рублей в виде налогов.

Ранее в Смольном сообщили, что комиссия по подготовке Генплана Петербурга отклонила большинство заявок о переводе промзон под жилую застройку.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама