Главврач Мариинской больницы покинул свой пост

Главный врач Мариинской больницы Анатолий Завражнов покинул занимаемую должность, сообщила 18 сентября "Фонтанка". О своем уходе из медучреждения он заявил на утренней конференции.

Причины ухода Завражнов комментировать отказался. "Значит, у городского здравоохранения есть такая необходимость", — высказался он.

По информации издания, временно исполнять обязанности главврача больницы будет заместитель главного врача по медицинской части Игорь Реутский.

Завражнов имеет звание полковника медицинской службы, он участвовал в двух чеченских войнах. Во главе Мариинской больницы он встал в ноябре 2020 года, до этого он работал главным хирургом в клинике "СОГАЗ Медицина". Предположительно, после увольнения он может вернуться на предыдущее место работы.

Фото: Telegram-канал Мариинской больницы