Правительство Петербурга поддержало проект корректировки бюджета на 2023 год

Правительство Петербурга на заседании 18 сентября поддержало проект закона о корректировке бюджета города на 2023 год. Председатель комитета финансов Светлана Енилина рассказала, что доходы и расходы бюджета увеличатся. При этом, дефицит будет сокращен, отметила чиновница.

Енилина добавила, что увеличить расходы удалось благодаря поступлению федеральных средств. По ее словам, увеличены траты на реализацию "майских" указов, оборудование образовательных и медицинских учреждений и другое.







Напомним, петербургские доходы в 2023 году должны вырасти со 1,048 трлн рублей до 1,093 трлн рублей, а расходы - с 1,195 трлн до 1,202 трлн рублей. Подробнее о перераспределении бюджетных денег - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру / Скриншоты презентации главы комитета финансов Светланы Енилиной