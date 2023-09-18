В Смольном рассказали о планах по включению отопления

Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов заявил, что обсудить включение отопления власти города намерены в конце сентября. Об этом он заявил на заседании правительства города 18 сентября.

Протасов рассказал, что чиновники регулярно отслеживают изменения температуры на улице. В 2023 году сентябрь выдался теплее, чем в 2022 году, отметил глава комитета. Он со ссылкой на прогнозы добавил, что к вопросу периодического протапливания и включения отопления планируется вернуться в конце сентября.

Напомним, ранее 18 сентября главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о планируемом потеплении в городе. Он заявил, что похолодать должно только в конце месяца.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру