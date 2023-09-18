В Петербурге к зиме хотят набрать более 3 тысяч водителей-механизаторов

Глава комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко на заседании правительства города 18 сентября рассказал о намерении набрать более 3 тысяч водителей-механизаторов для уборки снега зимой. По его словам, в планах на единицу спецтехники подготовить по три человека.

- Это позволит обеспечить бесперебойную работу уборочной техники в круглосуточном режиме, - заявил Пониделко.

По его словам, у части предприятий укомплектованность механизаторами составляет более 85%. Низкие показатели у ГУДП "Центр" и "Коломяжское". Там вместе с комитетом финансов приняты исчерпывающие меры, чтобы провести все работы по набору людей и поднятия уровня до 80%, сообщил Пониделко.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал его "находить нестандартные решения" проблемы с нехваткой кадров. Иначе "с неба водители-механизаторы к нам не упадут", отметил руководитель города.

Напомним, одной из причин плохой уборки снега в прошлые зимы называли недостаточное количество водителей-механизаторов. Бывший вице-губернатор Анатолий Повелий сетовал, что Петербург генерирует айтишников, тиктокеров и юристов, а трактористы, которые могли бы стать водителями-механизаторами, в дефиците.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру