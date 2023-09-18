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Новости 14:25

Комтранс добавил информацию о штрафах в приложение "Парковки Санкт-Петербурга"

фото ЗакС политика Комтранс добавил информацию о штрафах в приложение "Парковки Санкт-Петербурга"

Комитет по транспорту Петербурга обновил мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга", об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе Смольного.

Теперь петербуржцы смогут прямо в приложении посмотреть информацию об имеющихся парковочных разрешениях, а также сведения об абонементах пользователя платного парковочного пространства.

Кроме этого, в сервисе появилось напоминание о возможности оплатить парковочное место поминутно и об окончании сроков парковочных разрешений и абонементов.

Также в приложении появились сведения о штрафах, которые получил водитель за несвоевременную оплату парковки.

Ранее стало известно о том, что многодетные семьи с четырьмя и более детьми получили право на оформление двух парковочных разрешений. 

Фото: ЗАКС.ру


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