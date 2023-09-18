Собянин официально вступил в должность столичного мэра

Вновь избранный на пост мэра Москвы Сергей Собянин официально вступил в свою должность 18 сентября. Церемония состоялась в концертном зале "Зарядье", участие в ней принял президент Владимир Путин.

"Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", — зачитал присягу Собянин и поставил подпись под документом.

Присутствовавший на инаугурации Путин выразил мнение, что достигнутый Собяниным результат на прошедших выборах свидетельствует о его поддержке со стороны горожан. "Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и самое главное и в первую-то очередь результатов работы", — заявил президент с трибуны.

Среди прочих Собянина поздравили с инаугурацией спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Присутствовавший на церемонии патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил Собянина на новый срок во главе столицы. "Хочу образом Казанской иконы Божией Матери благословить вас с тем, чтобы и она хранила вас во всех днях вашей жизни", — приводит ТАСС слова предстоятеля РПЦ.

Согласно официальным данным, Собянин получил 76,39 % поданных голосов на прошедших выборах при уровне явки 42,5 %. Пост мэра столицы он занимает с 2010 года.

Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин/ Telegram