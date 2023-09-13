Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина официально избранным мэром столицы

Сергей Собянин зарегистрирован официально избранным мэром Москвы, сообщил 13 сентября ТАСС со ссылкой на решение столичной избирательной комиссии. Как сообщается, действующий глава города получил на выборах голоса 2,5 миллионов москвичей.

Согласно данным Мосгоризбиркома, на прошедших выборах Собянин получил 76,39 % поданных голосов. Явка избирателей составила 42,5 %. На выборах в 2018 году Собянин получил 70,1 % голосов при явке 30,9 %.

Решение о регистрации Собянина избранным мэром было принято на заседании Мосгоризбиркома в среду. Члены комиссии проголосовали за это единогласно.

Накануне член избирательной комиссии Псковской области отказалась признавать состоявшимися выборы губернатора региона. Прочие члены комиссии придерживались прямо противоположного мнения, из-за чего выборы были признаны действительными, победителем стал действующий губернатор Михаил Ведерников.

Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин/ Telegram