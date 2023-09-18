Депутат ГД Нилов: В первую очередь забирать в армию надо стритрейсеров, драчунов и натурализованных россиян

Депутат Государственной думы от "Справедливой России - За правду" Олег Нилов считает, что нарушителей общественного порядка стоит в первую очередь проверять на уклонение от срочной службы. Такое заявление он сделал на заседании правительства Петербурга 18 сентября.

- Например, стритрейсеры, которые продолжают гонять по улицам и проспектам города, играют в "шашечки" до 200 км. Например, какие-то многочисленные уличные бойцы, которым некуда лишнюю энергию выпустить и они нарушают порядок, совершают правонарушения, - предложил Нилов.

По его словам, именно такие люди сегодня нужны армии. Депутат предположил, что искать таких нарушителей можно по базе МВД. Также стоит обратить внимание на получивших российское гражданство граждан, уверен Нилов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов не во всем согласился с депутатом. По его словам, все граждане имеют равные права. За свои нарушения люди понесут наказание, но не стоит их выделять из общего числа, считает глава города.

При этом, Беглов заявил, что на принявших гражданство России действительно стоит обратить особое внимание. Они должны служить в армии, согласился губернатор.

Напомним, ранее в Петербурге МВД проводило рейды в поисках натурализованных россиян. В последний раз повестки получили более 50 человек.

София Саттарова / Фото: Государственная дума