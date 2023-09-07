Более 50 натурализованных россиян получили повестки в военкомат после полицейского рейда

Полиция Петербурга отчиталась 7 сентября о результатах профилактического рейда, проведенного накануне. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД, местом действия стал "вещевой рынок на юго-западе города, торговцы которого периодически попадают в поле зрения уголовного розыска в связи со скупкой краденого".

В ходе рейда полицейские проверили около 400 человек, из которых три четверти имеют зарубежное гражданство. Большинство из них находятся в России легально, нарушения миграционного законодательства правоохранители выявили только у 32 человек. Их доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Среди проверенных оказались также и земляки мигрантов, получившие российские паспорта. Последних проверяли с участием сотрудников военкомата, итогом чего стала выдача 56 гражданам повесток для явки с целью постановки на воинский учет.

В середине августа полиция доставила в военкомат около сотни натурализованных граждан ради постановки на учет.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти