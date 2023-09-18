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Новости 15:06

Главред "Адвокатской улицы"* объявила о закрытии издания

фото ЗакС политика Главред "Адвокатской улицы"* объявила о закрытии издания

Профильное издание "Адвокатская улица"*, освещающее проблемы российской адвокатуры, прекратит работу в конце сентября, сообщила главный редактор Екатерина Горбунова. В апреле Минюст включил СМИ в реестр иностранных агентов.

"Закрытие "Улицы"* — очень тяжелое, но обдуманное решение. У него есть несколько причин, но главная — "иноагентский" статус. После внесения "Улицы" в реестр у меня, как у издателя, осталось не так много вариантов для организации дальнейшей работы проекта. И ни один из них меня не устраивает", - говорится в сообщении Горбуновой в Telegram-канале издания. 

Горбунова отметила, что закрытие проекта, по ее мнению, оптимальное решение в нынешней ситуации. 

 

*Минюст внес "Адвокатскую улицу" в единый реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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