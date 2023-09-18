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Новости 14:55

Беглов заявил о планах взять под госконтроль 90% "Теплосетей"

фото ЗакС политика Беглов заявил о планах взять под госконтроль 90% "Теплосетей"

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 18 сентября заявил, что власти намерены взять под контроль 90% компании "Теплосети Санкт-Петербурга". Это должно произойти в 2024 году, заверил глава города.

По его словам, сейчас актив принадлежит коммерческим структурам. С ними ведутся переговоры, заявил Беглов. 

После выкупа город будет вкладывать деньги в реконструкцию теплосетей, сказал губернатор. Он уверен, что так Петербург быстрее решит проблемы изношенной инфраструктуры в этой сфере. 

Напомним, выкупить "Телосети" петербургские власти обещают не в первый раз. В 2019 году в администрации города сообщили, что намерены приобрести контрольный пакет за 14,5 млрд рублей. 

София Саттарова / Скриншот трансляции заседания правительства Петербурга


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