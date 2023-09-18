Кабмин поддержал введение ответственности для добровольцев за дезертирство и сдачу в плен

Российское правительство поддержало законопроект о введении ответственности для добровольцев по ряду статей Уголовного кодекса, передают 18 сентября "Ведомости". Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Согласно проекту, добровольцев предполагается привлекать к уголовной ответственности по статьям о неисполнении приказа, оскорблении военнослужащего, дезертирстве, добровольной сдаче в плен, уничтожении или повреждении военного имущества и ряду других. Всего речь идет о 15 статьях УК.

В своем отзыве на инициативу правительство нашло ее актуальной и заслуживающей внимания. В то же время правовой статус добровольцев и военнослужащих "существенно отличается", заострили внимание в кабмине и отметили необходимость дополнительного обоснования для установления одинаковой ответственности для обеих групп.

Кроме того, санкции в ряде статей предусматривают наказания, применимые исключительно к военным. Между тем добровольцы не проходят военную службу.

Правительство поддержало законопроект с условием доработки его перед внесением на рассмотрение Госдумы.

Ранее Картаполов заявил, что призванные по частичной мобилизации россияне не смогут вернуться со службы вплоть до завершения СВО.

Фото: ЗАКС.Ру