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Новости 15:26

Путин соберет президиум Госсовета в Великом Новгороде для обсуждения рынка труда

фото ЗакС политика Путин соберет президиум Госсовета в Великом Новгороде для обсуждения рынка труда

В Великом Новгороде 20-21 сентября пройдет заседание президиума Госсовета. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, оно опубликовано 18 сентября на интернет-портале правовой информации.

Темой заседания станет развитие рынка труда в России. Администрация президента РФ и Управление делами главы государства должны будут вместе с ФСО и администрацией Новгородской области подготовить и провести мероприятие. 

Ранее стало известно, что замглавы Роструда Ян Талбацкий заявил о достижении пика потребности в рабочих кадрах.

Фото: kremlin.ru


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