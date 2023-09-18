Путин соберет президиум Госсовета в Великом Новгороде для обсуждения рынка труда

В Великом Новгороде 20-21 сентября пройдет заседание президиума Госсовета. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, оно опубликовано 18 сентября на интернет-портале правовой информации.

Темой заседания станет развитие рынка труда в России. Администрация президента РФ и Управление делами главы государства должны будут вместе с ФСО и администрацией Новгородской области подготовить и провести мероприятие.

Ранее стало известно, что замглавы Роструда Ян Талбацкий заявил о достижении пика потребности в рабочих кадрах.

Фото: kremlin.ru