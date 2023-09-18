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Новости 15:57

Участник СВО возглавил Молодежный парламент при Госдуме

фото ЗакС политика Участник СВО возглавил Молодежный парламент при Госдуме

Первое заседание обновленного состава Молодежного парламента при Госдуме состоялось в понедельник, 18 сентября. Участники приняли устав и избрали председателя и его заместителей, а также определили руководство и состав комиссий.

Председателем Молодежного парламента стал представитель "Молодой гвардии Единой России" Артем Николаев. Всего в состав органа вошли 11 членов МГЕР, уточнили в пресс-службе "Единой России".

В своей речи Николаев назвал Молодежный парламент "подспорьем для депутатов Госдумы" и заявил о невозможности "оставаться в стороне от вызовов, которые сегодня стоят перед страной".

С 2016 по 2022 год Николаев возглавлял Свердловское отделение МГЕР, также в 2016-2018 годах он занимал пост главы Молодежного парламента при местном заксобрании. По утверждению пресс-службы "ЕР", в 2022 году он отправился добровольцем на СВО, где три месяца провел в составе подразделения БАРС "Каскад".

В минувшее воскресенье глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что члены Молодежного парламента будут, среди прочего, привлекаться к разработке законопроектов.

Фото: er.ru


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