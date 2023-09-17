Депутат Метелев анонсировал привлечение членов Молодежного парламента к разработке законопроектов

Члены Молодежного парламента при Государственной думе будут заниматься законотворческой деятельностью, а заодно помогать депутатам в решении проблем на местах, следует из слов 17 сентября главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева. Заявление прозвучало на мероприятии в честь первого заседания Молодежного парламента в подмосковном Аносино.

"Молодые парламентарии <...> будут работать в тесной связи с комитетами Госдумы, депутатами, помогать, находить решения проблем в регионах, готовить законопроекты, предлагать инициативы, работать с заксобраниями субъектов, защищать интересы молодых людей, заниматься правозащитной тематикой", — цитирует Метелева ТАСС.

Депутат также отметил имеющийся политический опыт нынешних членов Молодежного парламента. По его словам, большинство из них имеют опыт решения проблем людей и участия в избирательных кампаниях.

Ранее на обучающем семинаре в Аносино выступил депутат Александр Хинштейн, который заявил, что до появления в России полноценного аналога YouTube ждать блокировки американского видеохостинга не следует.

В феврале Метелев предлагал устраивать профориентирование школьников на основании тестирования ДНК. По его мнению, подобная процедура позволила бы выявить некие предрасположенности учеников к различным профессиям. В конце августа парламентарий поведал о разработке пакета законопроектов об ответственности за треш-стримы.

Фото: Telegram-канал Артема Метелева