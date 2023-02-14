Единоросс Метелев предложил профориентировать школьников посредством ДНК-тестирования

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") выступил с идеей проводить ДНК-тестирование детей для определения их предрасположенности к профессиям и направлениям в обучении.

Источником вдохновения для депутата послужило сообщение о том, что ученые Дальневосточного федерального университета запустили программу генетического тестирования детей на склонность к определенным видам спорта. Единоросс счел нужным развить идею и поделился соображениями в собственном Telegram-канале.

Метелев объявил, что генетика "открывает невиданные возможности не только в медицине, но и в повседневной жизни". Так, например, "с помощью ДНК тестов можно было бы выявлять склонность к тем или иным дисциплинам или даже профессиям ребенка".

"Представьте, сколько времени и нервов сэкономили бы родители и сами дети в вечном поиске, если еще в начальной школе получали бесценную информацию о том, где в жизни ты лучше пригодишься", — написал единоросс. Он предположил, что генетическое тестирование "может стать современным инструментом профориентации, помогать ребятам перед выбором экзаменов, направления при поступлении в вуз".

Стоит отметить, что вопросы использования генетической информации интересуют в России не одного только Метелева. К примеру, в начале февраля президент Владимир Путина подписал закон, обязывающий проходить геномную регистрацию подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граждан, а вместе с ними и подвергнутых административному аресту.

Фото: Telegram-канал Артема Метелева