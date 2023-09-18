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Новости 16:09

В Петербург прибыла очередная партия техники для уборки города

фото ЗакС политика В Петербург прибыла очередная партия техники для уборки города

Дорожные предприятия Комитета по благоустройству Петербурга 18 сентября получили новую партию техники для уборки. Коммунальные машины и пылесосы были собраны на Калужском заводе, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего в город прибыло 28 коммунальных машин на базе Камаза для вывоза снега и 5 компактных пылесосов ВКМ 2020 для уборки от листвы и грязи. Ключи коммунальщикам вручил вице-губернатор Евгений Разумишкин. Ранее в город поступило 10 комбинированных машин.

Новую технику будут использовать уже этой зимой. В общей сложности дорожники получат 271 единицу специальной техники.

Ранее стало известно, что, по словам председателя Василия Пониделко комитета по благоустройству, уборочной техники хватит на любые погодные катаклизмы.

Фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Разумишкин Евгений Николаевич




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