В Петербург прибыла очередная партия техники для уборки города

Дорожные предприятия Комитета по благоустройству Петербурга 18 сентября получили новую партию техники для уборки. Коммунальные машины и пылесосы были собраны на Калужском заводе, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего в город прибыло 28 коммунальных машин на базе Камаза для вывоза снега и 5 компактных пылесосов ВКМ 2020 для уборки от листвы и грязи. Ключи коммунальщикам вручил вице-губернатор Евгений Разумишкин. Ранее в город поступило 10 комбинированных машин.

Новую технику будут использовать уже этой зимой. В общей сложности дорожники получат 271 единицу специальной техники.

Ранее стало известно, что, по словам председателя Василия Пониделко комитета по благоустройству, уборочной техники хватит на любые погодные катаклизмы.

Фото: gov.spb.ru