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Новости 16:16

Со среды дорожные камеры начнут отслеживать водителей без ремней безопасности

фото ЗакС политика Со среды дорожные камеры начнут отслеживать водителей без ремней безопасности

Начиная с ближайшей среды, 20 сентября, камеры видеофиксации в Петербурге начнут следить за тем, чтобы водители были пристегнуты ремнями безопасности. Нарушителей ждут штрафы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях (ст. 12.6 КоАП РФ), сообщили в комитете по транспорту.

Данные о выявленных нарушениях будут автоматически передаваться в региональный Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД. Не пристегнувшимся водителям будут грозить штрафы в размере одной тысячи рублей.

"Пристегнутый ремень безопасности уменьшает последствия в случае аварии — снижает риск получения тяжелых травм и может спасти жизнь пассажиров", — отметили в комтрансе.

Всего сейчас на дорогах Петербурга работают 1 073 камеры видеофиксации. На прошлой неделе стало известно, что первая камера на трамвайных путях зарегистрировала полторы тысячи нарушений за месяц работы.

Фото: pixabay


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