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Новости 16:50

Собянин отправил в отставку правительство Москвы

фото ЗакС политика Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил 18 сентября в отставку столичное правительство, следует из текста его указа. Документ опубликован на сайте московской мэрии.

Указ содержит два пункта. В первом Собянин объявляет об отставке городского правительства. Второй пункт содержит поручение тем же чиновникам "осуществлять свои полномочия вплоть до формирования нового состава правительства Москвы".

Ранее в понедельник Собянин официально вступил в должность столичного мэра. Выступавший на церемонии президент Владимир Путин объявил результат, полученный главой города на прошедших выборах, свидетельством широкой поддержки со стороны москвичей.

Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин/ Telegram


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