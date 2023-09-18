КСП рассказала о нарушениях в МО "Московская застава"

Контрольно-счетная палата Петербурга изучила финансово-хозяйственную деятельность МО "Московская застава" и ее МКУ за период с 2021 по 2023 год. Среди нарушений контрольный орган выявил случаи нецелевого и неэффективного расходования средств местного бюджета, ошибки при проведении закупок.

В отчете КСП сообщается о нескольких случаях нецелевого расходования средств местного бюджета. В частности, муниципалы заплатили за благоустройство на территории, которая выходит за границы округа. Также среди замечаний оказалась установка парковочных столбиков. На момент заключения контракта такие работы не относились к вопросам местного значения. Еще МО выдало билеты на мероприятия людям, зарегистрированным в других муниципалитетах. Кроме того, муниципалы проводили мероприятия для учеников школ Московского района, хотя подобные траты должны производиться за счет города.

Во время оформления закупок муниципалы из Московской заставы завышали стоимость смет, говорится в сообщении КСП. Некоторые муниципальные контракты были выполнены не полностью. Так, на одном из праздников не было сценического подиума, хотя в аукционной документации он был указан. Также нарушения были выявлены при оплате услуг по печати муниципальной газеты.

Также муниципалы нарушили сроки предоставления информации в реестр заключенных контрактов. В Контрольно-счетной палате обратили внимание на случаи превышения годового объема закупок у единственного поставщика и факты неэффективного использования бюджетных средств.

"За счет средств местного бюджета оплачивались государственные пошлины, штрафы и пени по налогам, услуги по подготовке смет, которые в дальнейшем не были использованы и т. д." - говорится в отчете КСП.

Отчет о результатах проверки передан в прокуратуру, добавили в КСП.

Напомним, проверка деятельности МО "Посадский" стала поводом для составления административного протокола в отношении главы местной администрации.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру