На главу администрации МО "Посадский" составили протоколы о нецелевом расходовании бюджета

В Петроградский районный суд Петербурга поступило два протокола о нарушении статьи о нецелевом расходовании бюджетных денег (ст.15.14 КоАП РФ) главой местной администрации МО "Посадский" Дмитрием Высоцким. Данные об этом отражены на сайте суда.

Всего на Высоцкого составили два протокола. Один из них вернули в прокуратуру Петроградского района, сообщили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Там же уточнили, что протоколы составлены после проверки муниципалитета контрольно-счетной палатой.

По данным ведомства, "Посадский" в лице Высоцкого заключил контракт с "Цифросеть" на поставку 210 образовательных дневников петербуржцев. За это муниципалитет заплатил 63,8 тысячи рублей. Дневники были переданы в гимназию №85, утверждает прокуратура. Хотя муниципалитет имеет право тратить деньги на собственные нужды, а гимназия обеспечивается за счет бюджета города. Заседание по этому делу еще не назначено.

Аналогичные оснований у второго протокола, который вернули в прокуратуру. Муниципалитет заказал проведение нескольких мероприятий у "КреАтифф", для которых компания должна была сделать макет российского корабля. Организация предоставила модель парусника из дерева "Полтава", а муниципалитет передал ее той же гимназии №85.

КСП нашла более 85 нарушений в МО "Посадский". Большинство из них - в муниципальных закупках.

Напомним, в мае 2023 года Высоцкий получил почетную грамоту за "значительный" вклад в поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции. Награду главе муниципалитета вручил спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Фото: МО "Посадский"