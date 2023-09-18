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Новости 18:03

Путин продлил продуктовое эмбарго на весь 2024 год

фото ЗакС политика Путин продлил продуктовое эмбарго на весь 2024 год

Президент Владимир Путин продлил на весь 2024 год срок действия продуктового эмбарго, принятого в ответ на введенные западными странами санкции против России. Текст указа опубликован 18 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер", — говорится в документе.

Глава государства поручил правительству обеспечить выполнение мер, необходимых для реализации указа.

Режим контрсанкций действует в России с 2014 года, каждый год его действие продлевается. Его появление связано с ограничениями, которые были наложены на Россию после присоединения Крыма. В предыдущий раз Путин пролонгировал действие указа в октябре 2022 года.

Фото: Kremlin.ru


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