Путин продлил продуктовое эмбарго на весь 2024 год

Президент Владимир Путин продлил на весь 2024 год срок действия продуктового эмбарго, принятого в ответ на введенные западными странами санкции против России. Текст указа опубликован 18 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер", — говорится в документе.

Глава государства поручил правительству обеспечить выполнение мер, необходимых для реализации указа.

Режим контрсанкций действует в России с 2014 года, каждый год его действие продлевается. Его появление связано с ограничениями, которые были наложены на Россию после присоединения Крыма. В предыдущий раз Путин пролонгировал действие указа в октябре 2022 года.

Фото: Kremlin.ru