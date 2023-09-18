Близкие двух погибших на "Скандинавии" велосипедисток получат по миллиону рублей

Родственники погибших и пострадавших в ДТП на трассе "Скандинавия" получат материальную помощь из бюджета Петербурга. Соответствующий проект распоряжения комитета по социальной политике опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы Смольного 18 сентября. На документ обратило внимание издание "Фонтанка.ру".

Семьи двух погибших девочек получат материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Пострадавшим в результате ДТП полагается выплата в размере 500 тысяч рублей вне зависимости от тяжести полученных травм. За несовершеннолетних пострадавших заявление для получения материальной помощи должны будут подать родители.

Напомним, ДТП на трассе "Скандинавия", в результате которого погибли две велосипедистки и пострадали еще десять человек, произошло 7 сентября. Обвиняемого в гибели двух девочек водителя грузовика отправили в СИЗО на два месяца.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)