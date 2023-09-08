Обвиняемого в гибели велосипедисток водителя отправили в СИЗО

Выборгский суд Ленобласти удовлетворил ходатайство МВД и отправил на два месяца в следственный изолятор водителя тягача, которого обвиняют в причинении смерти двум несовершеннолетним велосипедисткам на 59-м километре скоростной трассы "Скандинавия". Меру пресечения избрали в рамках дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей (ст. 264 УК), сообщает региональный главк полиции.

Трагедия случилась накануне. Ранее СК сообщил, что водителю 31 год и что он родом из Узбекистана. Восемь человек, включая тренера велосипедисток, в результате аварии на сегодняшний день получают медицинскую помощь в стационарах. Накануне двоих пострадавших навестил губернатор.

В связи с происшествием второе дело завели по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух лиц). СК считает, что в случившемся виновата компания, на которую работает водитель.

фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)