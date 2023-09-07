"Великая трагедия": Глава спорткомитета высказался о ДТП на "Скандинавии"

Председатель петербургского комитета по физкультуре и спорту Антон Шантырь высказался о смертельной аварии на трассе "Скандинавия", жертвами которой стали юные велосипедистки, воспитанницы школы-интерната "Олимпийский резерв" в Курортном районе.

Выразив соболезнования, чиновник акцентировал внимание на технике безопасности, которая должна быть, с его точки зрения, известна всем тренерам. Шантырю пока неясно, как спортсменки в принципе могли оказаться на скоростной трассе.

"Насколько я понимаю, она не является магистралью, где по правилам дорожного движения запрещен выезд велосипедистов, но на мой взгляд, это как отче наш — выезжать на скоростные трассы нельзя. Даже с сопровождением", - приводит его позицию "Фонтанка".

Шантырь признался, что вдоль "Скандинавии" он лично никогда не видел велосипедистов. По его данным, 7 сентября имела место обыкновенная тренировка, которой не место вблизи от скоростной трассы. Вместе с коллегами чиновник пообещал разобраться в обстоятельствах ДТП, в котором погибло двое и пострадало десять человек.

"Безусловно, великая трагедия, которая будет уроком для нас для всех", - заключил представитель Смольного.

В связи с происшествием полиция возбудила дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей). Водитель сбившего велосипедисток тягача задержан.

фото: gov.spb.ru